'Valor Sentimental' e 'Sirât' lideram indicações no European Film Awards
Aclamadas internacionalmente, produções lideram indicações; Retrato Filmes distribui Sirât e Valor Sentimental no Brasil, em parceria com a MUBI
Nesta terça-feira (18), dois longas-metragens distribuídos pela Retrato Filmes foram revelados como os líderes de indicações do 38º European Film Awards.
Valor Sentimental, parceria com a MUBI (distribuidora global, serviço de streaming e produtora), garantiu o maior número de indicações, incluindo Melhor Filme, Melhor Direção para Joachim Trier, Melhor Roteiro, Melhor Atriz para Renate Reinsve, Melhor Ator para Stellan Skarsgård e o Prêmio Lux.
Em seguida vem Sirât, produzido por Pedro Almodóvar, que concorre em quatro categorias, como Melhor Filme, Melhor Direção para Oliver Laxe, Melhor Roteiro e Melhor Ator para Sergi López.
Ambos os filmes vêm trilhando um caminho de sucesso e são grandes apostas para o Oscar 2026. Valor Sentimental, que chega aos cinemas em 25 de dezembro, é um retrato de reconciliação familiar. O longa acompanha duas irmãs e o pai cineasta, explorando memórias, ausências e o papel da arte na reparação.
Foi premiado com o Grand Prix do Festival de Cannes 2025, o segundo maior prêmio do evento, além de ser o representante da Noruega para concorrer ao Oscar 2026 de Melhor Filme Internacional. Sua primeira exibição no Brasil aconteceu no Festival do Rio deste ano.
Já Sirât, vencedor do prêmio do júri em Cannes e o escolhido para concorrer ao Oscar 2026 de Melhor Filme Internacional pela Espanha, teve sua estreia brasileira na abertura da Mostra de São Paulo.
O filme acompanha a busca de um pai, ao lado do filho caçula, pela filha desaparecida em uma rave no deserto marroquino. Uma narrativa sobre travessia, crise e paisagem. O lançamento nos cinemas está previsto para 15 de janeiro.