'Valor Sentimental' e 'Sirât' lideram indicações no European Film Awards

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Aclamadas internacionalmente, produções lideram indicações; Retrato Filmes distribui Sirât e Valor Sentimental no Brasil, em parceria com a MUBI

Clique aqui e escute a matéria

Nesta terça-feira (18), dois longas-metragens distribuídos pela Retrato Filmes foram revelados como os líderes de indicações do 38º European Film Awards.

Valor Sentimental, parceria com a MUBI (distribuidora global, serviço de streaming e produtora), garantiu o maior número de indicações, incluindo Melhor Filme, Melhor Direção para Joachim Trier, Melhor Roteiro, Melhor Atriz para Renate Reinsve, Melhor Ator para Stellan Skarsgård e o Prêmio Lux.

Em seguida vem Sirât, produzido por Pedro Almodóvar, que concorre em quatro categorias, como Melhor Filme, Melhor Direção para Oliver Laxe, Melhor Roteiro e Melhor Ator para Sergi López.

Cena do filme Sirat - Divulgação

Ambos os filmes vêm trilhando um caminho de sucesso e são grandes apostas para o Oscar 2026. Valor Sentimental, que chega aos cinemas em 25 de dezembro, é um retrato de reconciliação familiar. O longa acompanha duas irmãs e o pai cineasta, explorando memórias, ausências e o papel da arte na reparação.

Foi premiado com o Grand Prix do Festival de Cannes 2025, o segundo maior prêmio do evento, além de ser o representante da Noruega para concorrer ao Oscar 2026 de Melhor Filme Internacional. Sua primeira exibição no Brasil aconteceu no Festival do Rio deste ano.

Já Sirât, vencedor do prêmio do júri em Cannes e o escolhido para concorrer ao Oscar 2026 de Melhor Filme Internacional pela Espanha, teve sua estreia brasileira na abertura da Mostra de São Paulo.

O filme acompanha a busca de um pai, ao lado do filho caçula, pela filha desaparecida em uma rave no deserto marroquino. Uma narrativa sobre travessia, crise e paisagem. O lançamento nos cinemas está previsto para 15 de janeiro.