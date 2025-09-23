fechar
Filmes | Notícia

'Se Não Fosse Você', adaptação de livro da Colleen Hoover, ganha vídeo de bastidores

Em novo vídeo de bastidores divulgado, a equipe e o elenco falam sobre o enredo e como foi adaptar uma história de Colleen Hoover para as telas.

Por Alice Lins Publicado em 23/09/2025 às 12:57
Cena do filme "Se não fosse você"
Cena do filme "Se não fosse você" - Jessica Miglio

“É uma mãe e uma filha reconstruindo a vida após lidarem com uma grande perda e uma revelação”, conta Mckenna Grace, que interpreta Clara em “Se Não Fosse Você”, filme da Paramount Pictures que chega aos cinemas em 23 de outubro.

Em novo vídeo de bastidores divulgado nesta terça-feira (23), a equipe e o elenco falam sobre o enredo e como foi adaptar uma história de Colleen Hoover para as telas.

A trama narra a história de Morgan Grant (Allison Williams) e sua filha Clara (Mckenna Grace) enquanto elas precisam lidar com o que ficou após um acidente devastador revelar uma traição chocante e forçá-las a confrontar segredos da família, redefinir o amor e se redescobrir.

“Se Não Fosse Você” é uma história sobre crescimento, resiliência e auto descoberta após uma tragédia. Dave Franco, Mason Thames, Sam Morelos, Scott Eastwood, Willa Fitzgerald e Clancy Brown completam o elenco.

A direção é assinada por Josh Boone, conhecido por seu trabalho em “A Culpa É Das Estrelas”. A autora da obra original, Colleen Hoover, atua como produtora executiva. Distribuído pela Paramount Pictures, o filme é uma produção da Constantin Film, Domain Entertainment, north.five.six, Harbinger Pictures e Frayed Pages Entertainment. “Se Não Fosse Você” chega em 23 de outubro aos cinemas brasileiros.

