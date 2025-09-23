'Se Não Fosse Você', adaptação de livro da Colleen Hoover, ganha vídeo de bastidores

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Em novo vídeo de bastidores divulgado, a equipe e o elenco falam sobre o enredo e como foi adaptar uma história de Colleen Hoover para as telas.

“É uma mãe e uma filha reconstruindo a vida após lidarem com uma grande perda e uma revelação”, conta Mckenna Grace, que interpreta Clara em “Se Não Fosse Você”, filme da Paramount Pictures que chega aos cinemas em 23 de outubro.

Em novo vídeo de bastidores divulgado nesta terça-feira (23), a equipe e o elenco falam sobre o enredo e como foi adaptar uma história de Colleen Hoover para as telas.

A trama narra a história de Morgan Grant (Allison Williams) e sua filha Clara (Mckenna Grace) enquanto elas precisam lidar com o que ficou após um acidente devastador revelar uma traição chocante e forçá-las a confrontar segredos da família, redefinir o amor e se redescobrir.

“Se Não Fosse Você” é uma história sobre crescimento, resiliência e auto descoberta após uma tragédia. Dave Franco, Mason Thames, Sam Morelos, Scott Eastwood, Willa Fitzgerald e Clancy Brown completam o elenco.

A direção é assinada por Josh Boone, conhecido por seu trabalho em “A Culpa É Das Estrelas”. A autora da obra original, Colleen Hoover, atua como produtora executiva. Distribuído pela Paramount Pictures, o filme é uma produção da Constantin Film, Domain Entertainment, north.five.six, Harbinger Pictures e Frayed Pages Entertainment. “Se Não Fosse Você” chega em 23 de outubro aos cinemas brasileiros.