Filmes | Notícia

"Bugonia" integra programação da 49ª Mostra Internacional de Cinema de São Paulo

Longa-metragem com Emma Stone e Jesse Plemons, que estreou no Festival de Veneza, será exibido na coletiva de imprensa da edição! Saiba mais

Por Alice Lins Publicado em 08/09/2025 às 22:16
Cena do filme "Bugonia"
Cena do filme "Bugonia" - Atsushi Nishijima/Focus Features

A Universal Pictures anuncia hoje que “Bugonia” (Bugonia), do diretor grego Yorgos Lanthimos, terá exibição inédita no país na 49ª Mostra Internacional de Cinema em São Paulo.

A obra será apresentada na coletiva de imprensa do festival, dia 4 de outubro. Informações sobre a sessão exclusiva para jornalistas serão divulgadas em breve. A estreia oficial do longa nos cinemas brasileiros acontece em 30 de outubro.

“Bugonia”, que estreou mundialmente na competição do Festival de Veneza acompanha dois jovens obcecados por teorias da conspiração que sequestram a poderosa CEO de uma grande empresa, convencidos de que ela é uma alienígena prestes a destruir o planeta Terra.

No elenco estão Emma Stone, Jesse Plemons, Aidan Delbis, Stavros Halkias e Alicia Silverstone.

Outros trabalhos de Lanthimos já foram exibidos na Mostra: Dente Canino (2009, 33ª edição), Alpes (2011, 36ª edição), A Favorita (2018, filme de abertura da 42ª edição) e Nimic (2019, 43ª edição).

Ao longo da carreira, o realizador, que também dirigiu O Lagosta (2015), Pobres Criaturas (2023) e Tipos de Gentileza (2024), já recebeu prêmios em diversos festivais de cinema, como Cannes e Veneza.

A 49ª Mostra Internacional de Cinema em São Paulo acontece na capital paulista de 16 a 30 de outubro de 2025. “Bugonia” tem distribuição da Universal Pictures e estará disponível nos cinemas a partir de 30 de outubro também em versões acessíveis.

