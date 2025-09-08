"Bugonia" integra programação da 49ª Mostra Internacional de Cinema de São Paulo

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Longa-metragem com Emma Stone e Jesse Plemons, que estreou no Festival de Veneza, será exibido na coletiva de imprensa da edição! Saiba mais

Clique aqui e escute a matéria

A Universal Pictures anuncia hoje que “Bugonia” (Bugonia), do diretor grego Yorgos Lanthimos, terá exibição inédita no país na 49ª Mostra Internacional de Cinema em São Paulo.

A obra será apresentada na coletiva de imprensa do festival, dia 4 de outubro. Informações sobre a sessão exclusiva para jornalistas serão divulgadas em breve. A estreia oficial do longa nos cinemas brasileiros acontece em 30 de outubro.

“Bugonia”, que estreou mundialmente na competição do Festival de Veneza acompanha dois jovens obcecados por teorias da conspiração que sequestram a poderosa CEO de uma grande empresa, convencidos de que ela é uma alienígena prestes a destruir o planeta Terra.

No elenco estão Emma Stone, Jesse Plemons, Aidan Delbis, Stavros Halkias e Alicia Silverstone.

Outros trabalhos de Lanthimos já foram exibidos na Mostra: Dente Canino (2009, 33ª edição), Alpes (2011, 36ª edição), A Favorita (2018, filme de abertura da 42ª edição) e Nimic (2019, 43ª edição).

Ao longo da carreira, o realizador, que também dirigiu O Lagosta (2015), Pobres Criaturas (2023) e Tipos de Gentileza (2024), já recebeu prêmios em diversos festivais de cinema, como Cannes e Veneza.

A 49ª Mostra Internacional de Cinema em São Paulo acontece na capital paulista de 16 a 30 de outubro de 2025. “Bugonia” tem distribuição da Universal Pictures e estará disponível nos cinemas a partir de 30 de outubro também em versões acessíveis.