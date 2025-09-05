fechar
'Invocação Do Mal 4' tem a maior estreia de um filme de terror na história do Brasil

Mais de 370 mil pessoas assistiram ao filme em seu primeiro dia de exibição, arrecadando R$7,6 milhões em bilheteria. Saiba mais detalhes

Por Alice Lins Publicado em 05/09/2025 às 16:52
Cena do filme 'Invocação Do Mal 4: O Último Ritual'
Cena do filme 'Invocação Do Mal 4: O Último Ritual' - Divulgação/Warner

Invocação do Mal 4: O Último Ritual chegou aos cinemas brasileiros quebrando recordes e consolidando-se como a maior estreia de um filme de terror de todos os tempos no país.

Em seu primeiro dia de exibição, o novo longa da Warner Bros. Pictures atraiu mais de 370 mil pessoas às salas de cinema para acompanhar o aguardado capítulo final da franquia, resultando em uma arrecadação de R$ 7,6 milhões em bilheteria.

O desempenho impressionante também rendeu outras conquistas que colocam o longa em uma posição de destaque: além de ser a maior abertura de terror na história no Brasil, o filme se tornou ainda a maior estreia da Warner Bros. Pictures em 2025.

O título também se consagra como o maior lançamento da carreira de Patrick Wilson nos cinemas brasileiros, e assume o posto de segunda maior estreia do ano no país.

Dentre todos os filmes já distribuídos pela Warner Bros. Pictures no Brasil, Invocação do Mal 4: O Último Ritual assume o posto de quarta maior estreia de todos os tempos. A pré-venda já havia estabelecido recorde, com mais de 293 mil ingressos garantidos antes da data de estreia.

Na conclusão da trajetória dos investigadores paranormais Ed (Patrick Wilson) e Lorraine Warren (Vera Farmiga), o filme mostra um dos casos mais perturbadores da carreira do casal, com doses intensas de suspense, sustos e emoção que reforçam o sucesso mundial da franquia.

Invocação do Mal 4: O Último Ritual está em cartaz em todo o Brasil em IMAX e em versões acessíveis. Para informações sobre ingressos e detalhes das sessões, consulte as redes de cinema mais próximas.

