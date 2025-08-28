Sean Baker assina roteiro e edição de filme que pode disputar o Oscar 2026

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Drama de Shih-Ching Tsou teve estreia em Cannes, foi adquirido pela Netflix e chega aos cinemas dos EUA em novembro antes do streaming

Após o sucesso de Anora, o cineasta Sean Baker pode voltar a ganhar destaque no Oscar em 2026. Ele assina como co-roteirista e editor de Left-Handed Girl (em tradução livre, A Menina Canhota), novo filme do diretor Shih-Ching Tsou escolhido para representar Taiwan na categoria de Melhor Filme Internacional.

A produção acompanha a trajetória de uma mãe solteira (Janel Tsai) que, após anos no interior, decide se mudar com a família para a capital.

A aparente tranquilidade da nova vida muda quando sua filha caçula (Nina Ye), canhota, é impedida pelo avô de escrever com a chamada “mão do diabo”, episódio que desencadeia revelações profundas sobre segredos guardados por gerações.

Exibido pela primeira vez nesta semana no Festival de Cannes, Left-Handed Girl foi adquirido pela Netflix. O longa estreia nos cinemas dos Estados Unidos em 14 de novembro e chega ao streaming duas semanas depois.