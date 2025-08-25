3 filmes de romance que até seu namorado vai amar!
Quando a paixão da tela conquista até quem jura que não gosta de romance. Descubra essa lista incrível que super irá valer a pena de ver!
Convencer o namorado a assistir a um filme romântico pode parecer missão impossível, principalmente quando ele prefere ação ou comédia.
Mas a verdade é que existem produções que conseguem equilibrar emoção, humor e até um pouco de aventura, conquistando até os mais resistentes.
Por isso, confira três filmes que fogem do clichê e mostram que o romance pode ser divertido, inspirador e cheio de surpresas.
São histórias envolventes que garantem uma boa experiência a dois, sem medo de cair na mesmice.
1. Questão de tempo (2013)
Mais que uma história de amor, este filme mistura romance, drama e um toque de fantasia. Tim descobre que pode viajar no tempo e decide usar esse dom para conquistar a mulher de sua vida.
Mas o que parecia simples revela lições profundas sobre escolhas, família e o valor dos momentos simples. Um filme emocionante sem ser meloso demais.
2. Como se fosse a primeira vez (2004)
Um clássico que atravessa gerações, trazendo Adam Sandler e Drew Barrymore em uma trama divertida e encantadora.
Ele se apaixona por uma mulher que perde a memória todos os dias e precisa conquistá-la repetidamente. É leve, engraçado e irresistivelmente romântico, perfeito para quem adora rir enquanto acompanha uma boa história de amor.
3. La La Land – Cantando Estações (2016)
Este musical moderno une romance, música e sonhos. A química entre Emma Stone e Ryan Gosling é contagiante, e a narrativa mostra como amor e ambição podem caminhar juntos - ou não.
Visualmente deslumbrante e com uma trilha sonora marcante, é daqueles filmes que conquistam até os mais resistentes.