3 filmes de romance que até seu namorado vai amar!

Quando a paixão da tela conquista até quem jura que não gosta de romance. Descubra essa lista incrível que super irá valer a pena de ver!

Clique aqui e escute a matéria

Convencer o namorado a assistir a um filme romântico pode parecer missão impossível, principalmente quando ele prefere ação ou comédia.

Mas a verdade é que existem produções que conseguem equilibrar emoção, humor e até um pouco de aventura, conquistando até os mais resistentes.

Por isso, confira três filmes que fogem do clichê e mostram que o romance pode ser divertido, inspirador e cheio de surpresas.

São histórias envolventes que garantem uma boa experiência a dois, sem medo de cair na mesmice.

1. Questão de tempo (2013)



Mais que uma história de amor, este filme mistura romance, drama e um toque de fantasia. Tim descobre que pode viajar no tempo e decide usar esse dom para conquistar a mulher de sua vida.

Mas o que parecia simples revela lições profundas sobre escolhas, família e o valor dos momentos simples. Um filme emocionante sem ser meloso demais.

2. Como se fosse a primeira vez (2004)



Um clássico que atravessa gerações, trazendo Adam Sandler e Drew Barrymore em uma trama divertida e encantadora.

Ele se apaixona por uma mulher que perde a memória todos os dias e precisa conquistá-la repetidamente. É leve, engraçado e irresistivelmente romântico, perfeito para quem adora rir enquanto acompanha uma boa história de amor.

3. La La Land – Cantando Estações (2016)



Este musical moderno une romance, música e sonhos. A química entre Emma Stone e Ryan Gosling é contagiante, e a narrativa mostra como amor e ambição podem caminhar juntos - ou não.

Visualmente deslumbrante e com uma trilha sonora marcante, é daqueles filmes que conquistam até os mais resistentes.