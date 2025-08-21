Bella Campos e Xamã estreiam no cinema com o thriller "Cinco Tipos de Medo"
Coprodução entre Plano B Filmes e Druzina Content, dirigido por Bruno Bini, terá a primeira exibição no festival com presença da equipe e elenco
Clique aqui e escute a matéria
“Cinco Tipos de Medo”, novo longa de Bruno Bini (“Loop”), faz sua estreia mundial na competição de longas do 53° Festival de Gramado, no próximo dia 21 de agosto, esta é a segunda vez do diretor no festival.
A produção marca a estreia de Bella Campos (“Vale Tudo”) e do rapper Xamã (“Renascer”) nos cinemas, e também traz em seu elenco principal João Vítor Silva (“O Agente Secreto”), Rui Ricardo Diaz (“Lula, O Filho do Brasil) e Bárbara Colen.
O quinteto protagoniza uma trama inspirada em um caso real ocorrido na periferia de Cuiabá, levando para as telonas uma história eletrizante que mistura tensão, afeto e escolhas morais, tudo ambientado em um Brasil que raramente é representado nas telas.
Coproduzido pela mato-grossense Plano B Filmes e pela gaúcha Druzina Content, “Cinco Tipos de Medo” tem distribuição da Downtown Filmes.
Bella Campos dá vida a Marlene, enfermeira dividida entre o amor e o risco. O rapper e ator Xamã interpreta Sapinho, traficante local, que, apesar da trajetória criminal, era considerado o responsável pela segurança da comunidade.
A história é baseada no episódio real em que moradores do Jardim Novo Colorado se uniram para pagar a fiança de Sapinho, temendo que sua ausência deixasse o bairro vulnerável à violência de outras facções.
Rodado em Cuiabá, Várzea Grande e Santo Antônio do Leverger, no estado de Mato Grosso, “Cinco Tipos de Medo” envolveu mais de 180 profissionais, de nove estados brasileiros.
Segundo o diretor Bruno Bini, “o longa é, antes de tudo, um filme que nasce do Brasil profundo, com suas contradições, potências e histórias, que muitas vezes ficam fora do radar do audiovisual tradicional”, afirma o diretor.
“Fazer esse longa em Mato Grosso, com talentos de diversas regiões, é uma forma de afirmar que o cinema brasileiro é múltiplo, potente e vive também nos encontros. A parceria com a Druzina Content é exemplo disso: unimos forças para contar uma história local com alcance universal. Valorizar a regionalidade é fortalecer o cinema nacional como um todo”.