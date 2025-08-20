fechar
Filmes | Notícia

Universal Pictures divulga novas artes de "Wicked: Parte II"

Com estreia prevista para 20 de novembro, o filme apresenta o capítulo final da história das Bruxas de Oz. Estará disponível em versões acessíveis

Por Alice Lins Publicado em 20/08/2025 às 15:47
Jon M. Chu com Cynthia Erivo (Elphaba) e Ariana Grande (Glinda)
Jon M. Chu com Cynthia Erivo (Elphaba) e Ariana Grande (Glinda) - Giles Keyte/Universal Pictures

A Universal Pictures divulga hoje novas artes de “Wicked: Parte II” (Wicked: For Good), o capítulo final da história não contada das Bruxas de Oz.

O filme é estrelado pelas atrizes indicadas ao Oscar, Cynthia Erivo e Ariana Grande. As imagens exclusivas revelam mais da aura e dos figurinos das personagens.

“Wicked: Parte II” traz em sua essência o potencial do amor e da amizade para transformar vidas e inspirar coragem diante dos desafios.

Universal Pictures
Novas artes de "Wicked: Parte II" - Universal Pictures

Com estreia marcada para 20 de novembro, a continuação da sensação global de 2024, que se tornou a maior adaptação cinematográfica da Broadway de todos os tempos, chega aos cinemas também na versão dublada, com as vozes das atrizes Myra Ruiz (Elphaba) e Fabi Bang (Glinda).

O longa, que recebeu 10 indicações ao Oscar, incluindo Melhor Filme, e venceu as categorias de Melhor Figurino e Melhor Design de Produção, é dirigido pelo premiado cineasta Jon M. Chu e conta ainda com a participação da vencedora do Oscar Michelle Yeoh, por “Tudo Em Todo Lugar Ao Mesmo Tempo”, Jonathan Bailey, de “Jurassic World: Recomeço”, Jeff Goldblum, entre outros no elenco.

Marc Platt, consagrado e premiado produtor vencedor do Tony e do Emmy, está novamente na produção do longa ao lado de David Sonte, multivencedor do Tony. Os produtores executivos são Stephen Schwartz, David Nicksay, Jared LeBoff, Winnie Holzman e Dana Fox.

O longa tem distribuição da Universal Pictures e estará disponível nos cinemas também em versões acessíveis.

