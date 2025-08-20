Universal Pictures divulga novas artes de "Wicked: Parte II"

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Com estreia prevista para 20 de novembro, o filme apresenta o capítulo final da história das Bruxas de Oz. Estará disponível em versões acessíveis

Clique aqui e escute a matéria

A Universal Pictures divulga hoje novas artes de “Wicked: Parte II” (Wicked: For Good), o capítulo final da história não contada das Bruxas de Oz.

O filme é estrelado pelas atrizes indicadas ao Oscar, Cynthia Erivo e Ariana Grande. As imagens exclusivas revelam mais da aura e dos figurinos das personagens.

“Wicked: Parte II” traz em sua essência o potencial do amor e da amizade para transformar vidas e inspirar coragem diante dos desafios.

Novas artes de "Wicked: Parte II" - Universal Pictures

Com estreia marcada para 20 de novembro, a continuação da sensação global de 2024, que se tornou a maior adaptação cinematográfica da Broadway de todos os tempos, chega aos cinemas também na versão dublada, com as vozes das atrizes Myra Ruiz (Elphaba) e Fabi Bang (Glinda).

O longa, que recebeu 10 indicações ao Oscar, incluindo Melhor Filme, e venceu as categorias de Melhor Figurino e Melhor Design de Produção, é dirigido pelo premiado cineasta Jon M. Chu e conta ainda com a participação da vencedora do Oscar Michelle Yeoh, por “Tudo Em Todo Lugar Ao Mesmo Tempo”, Jonathan Bailey, de “Jurassic World: Recomeço”, Jeff Goldblum, entre outros no elenco.

Marc Platt, consagrado e premiado produtor vencedor do Tony e do Emmy, está novamente na produção do longa ao lado de David Sonte, multivencedor do Tony. Os produtores executivos são Stephen Schwartz, David Nicksay, Jared LeBoff, Winnie Holzman e Dana Fox.

O longa tem distribuição da Universal Pictures e estará disponível nos cinemas também em versões acessíveis.