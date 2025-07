Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

O enredo do longa é inspirado no assassinato de Marcos Kitano Matsunaga, executivo da Yoki, morto por Elize em seu apartamento na capital paulista

A Netflix revelou nesta terça-feira (29) a primeira imagem de Lorena Comparato no papel de Elize Matsunaga, no filme que dramatiza um dos crimes mais impactantes da última década no Brasil.

A produção, que ainda não tem data de estreia, será um thriller psicológico com elementos de melodrama e promete uma abordagem intensa e profunda sobre o caso que chocou o país em 2012.

O crime ganhou repercussão nacional não apenas pela brutalidade — o corpo foi esquartejado e escondido em malas —, mas também pelas camadas psicológicas e sociais envolvidas na relação entre os dois.

A produção tem como proposta mergulhar na mente da protagonista e explorar os conflitos do casamento, as motivações do crime e os momentos que antecederam a tragédia.

Foto de Lorena Comparato como Elize

Netflix divulga primeira imagem de Lorena Comparato como Elize Matsunaga em filme inspirado em crime real - Ana Pazian/Netflix

Elenco

Além de Lorena no papel principal, o elenco traz Henrique Kimura, Miwa Yanagizawa, Julia Shimura e Denise Weinberg.

O filme é assinado por nomes já conhecidos do público da Netflix. O argumento é de Raphael Montes (de Bom Dia, Verônica), que também divide o roteiro com Mariana Torres (roteirista da terceira temporada da mesma série).

A direção é de Vellas, conhecido por seu trabalho em DNA do Crime.

A produção é mais um exemplo da recente onda de adaptações de crimes reais para o cinema e streaming, gênero que tem atraído grande audiência no Brasil e no mundo.