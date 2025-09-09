Teoria dos Sete Amigos: O que significa a nova trend da internet?

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Será que você possui os sete amigos dessa lista? Veja qual é a posição de cada e como influenciam no seu dia a dia e no seu bem-estar.

Clique aqui e escute a matéria

Uma nova tendência tem aparecido em diversos TikToks do nicho de comportamento. É a famosa "Teoria dos Sete Amigos", que sugere a necessidade de sete amigos próximos, cada um com sua função diferente na sua vida.

Sem hierarquia nas funções, esses amigos são considerados igualmente importantes dentro do seu círculo.

Vídeos sobre o assunto rapidamente viralizaram com os usuários compartilhando seus respectivos amigos e posições. Mesmo que não tenha respaldo na ciência, essa teoria bombou e foi acolhida na web.

Leia Também 5 comportamentos que revelam que alguém sente medo de te perder

Quais são os sete tipos de amigos?

Imagem de um grupo de amigos - iStock

1. Infância

O primeiro da lista é o amigo de infância, que acompanhou a maioria das suas fases e nunca deixou de fazer parte da sua vida.

Costuma ser composta de diversas histórias do passado, segredos dos períodos mais divertidos e memórias que são só suas! É o símbolo de continuidade e pertencimento.

2. Sempre te faz rir

Aquele amigo que parece deixar tudo mais leve. Consegue arrancar piada de qualquer situação, até das mais tensas, representando alegria e divertimento.

3. O tempo não pesa

O famoso amigo de "baixa manutenção": não importa quanto tempo se passe, a conexão entre vocês segue intacta, parece que nada mudou.

4. Confidente

Seus maiores segredos estão guardados com ele! Você tem certeza que pode contar qualquer coisa, mesmo que absurda, que ele irá guardar suas informações mais preciosas (e te ajudar)!

Leia Também MTV revela lista completa de vencedores do VMA 2025

5. Irmão

Aquele amigo que praticamente faz parte da família de tão próximo que é. Ele está sempre presente em todas as situações da vida, sejam elas tristes ou felizes. Representa um verdadeiro porto seguro.

6. Indispensável



O amigo indispensável é aquele que mantém o contato quase todo dia. É o primeiro na lista do WhatsApp, do Instagram... tudo! Sem ele, o seu dia a dia não seria o mesmo.

7. Dramas amorosos

Por último, temos a amizade que conversamos sobre os dramas amorosos. Sabe a maioria das histórias dos seus relacionamentos, términos e até mesmo apenas os ficantes.

Sabemos que preencher todas as sete lacunas nem sempre é possível, no entanto, é crucial focar sua atenção na base dessa trend: a importância de manter conexões sociais! Além de reduzir o estresse do dia a dia, as amizades também podem aumentar o bem-estar geral.

Mesmo que você não tenha sete amigos para essas sete funções diferentes, é importante cultivar as relações que já existem!

O portal Terra ainda compartilhou algumas dicas para você que deseja fazer mais amigos na vida adulta. De acordo com o site, os especialistas revelaram que existem algumas estratégias para garantir relações fortes durante a fase adulta.

Interesses: Procure participar de eventos que sejam ligados aos seus hobbies ou interesses como música, cultura e arte. Esses tópicos podem aumentar as chances de ligação com outras pessoas.

Autorreflexão: Você seria o seu amigo? Se a resposta for não, que tal começar a pensar em mudanças positivas para melhorar suas relações?

Intencional: Tenha um objetivo em mente na hora de mudar o status de um conhecido para um amigo mais íntimo.

VEJA TAMBÉM: Cinco sinais de que alguém sente inveja de você