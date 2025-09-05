5 comportamentos que entregam quem é falso perto de você

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Muitas vezes, não é fácil é fácil perceber, mas pequenos sinais revelam quando alguém não é sincero e apenas finge proximidade de você.

Clique aqui e escute a matéria

Saber identificar pessoas falsas é essencial para proteger seu tempo, energia e emoções.

A falsidade quase sempre se revela em atitudes sutis que, se você prestar atenção, dizem muito mais do que palavras.

Preste atenção a esses comportamentos que entregam quem não é genuíno.

1. Elogios exagerados

Quem é falso tende a exagerar nos elogios ou fazer comentários que parecem “decorados”. Esse comportamento não vem do coração, mas de uma tentativa de manipulação ou agradar para obter algo. Preste atenção quando o excesso de adulação parece forçado.

2. Mudança de comportamento dependendo de quem está por perto

A falsidade se revela quando alguém muda radicalmente de postura de acordo com a presença de terceiros. Se o jeito da pessoa com você não combina com o jeito dela em grupo, isso é um sinal claro de incoerência.

Leia Também 9 detalhes do seu jeito que fazem as pessoas confiarem em você

3. Faz comentários indiretos ou insinuações

Pessoas falsas muitas vezes atacam ou criticam indiretamente, sem encarar a situação de frente. Elas usam insinuações, risadinhas ou mensagens veladas para criar tensão ou se colocar acima dos outros.

4. Suma quando precisa agir

Um comportamento típico de falsidade é a ausência estratégica. Quem não é sincero some nos momentos que exigem apoio, cumprimento de promessas ou responsabilidade, deixando você sozinho com problemas que deveriam ser compartilhados.

5. Busca sempre aprovação ou vantagem

A pessoa falsa está mais preocupada em se beneficiar da situação do que em criar um vínculo verdadeiro. Isso aparece em gestos, conversas e atitudes onde tudo gira em torno de ganhar elogios, status ou algum tipo de vantagem pessoal.

Reconhecer esses sinais ajuda a manter relações mais saudáveis e evitar que energias negativas atrapalhem sua vida. Fique atento aos detalhes, eles quase sempre revelam a verdade por trás das aparências.



Quais são os principais Orixás de cada signo do zodíaco?