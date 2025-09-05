fechar
Comportamento |

5 comportamentos que entregam quem é falso perto de você

Muitas vezes, não é fácil é fácil perceber, mas pequenos sinais revelam quando alguém não é sincero e apenas finge proximidade de você.

Por Bianca Tavares Publicado em 05/09/2025 às 11:00
Imagem para representar uma pessoa falsa
Imagem para representar uma pessoa falsa - Reprodução/iStock

Clique aqui e escute a matéria

Saber identificar pessoas falsas é essencial para proteger seu tempo, energia e emoções.

A falsidade quase sempre se revela em atitudes sutis que, se você prestar atenção, dizem muito mais do que palavras.

Preste atenção a esses comportamentos que entregam quem não é genuíno.

1. Elogios exagerados

Quem é falso tende a exagerar nos elogios ou fazer comentários que parecem “decorados”. Esse comportamento não vem do coração, mas de uma tentativa de manipulação ou agradar para obter algo. Preste atenção quando o excesso de adulação parece forçado.

2. Mudança de comportamento dependendo de quem está por perto

A falsidade se revela quando alguém muda radicalmente de postura de acordo com a presença de terceiros. Se o jeito da pessoa com você não combina com o jeito dela em grupo, isso é um sinal claro de incoerência.

Leia Também

3. Faz comentários indiretos ou insinuações

Pessoas falsas muitas vezes atacam ou criticam indiretamente, sem encarar a situação de frente. Elas usam insinuações, risadinhas ou mensagens veladas para criar tensão ou se colocar acima dos outros.

4. Suma quando precisa agir

Um comportamento típico de falsidade é a ausência estratégica. Quem não é sincero some nos momentos que exigem apoio, cumprimento de promessas ou responsabilidade, deixando você sozinho com problemas que deveriam ser compartilhados.

5. Busca sempre aprovação ou vantagem

A pessoa falsa está mais preocupada em se beneficiar da situação do que em criar um vínculo verdadeiro. Isso aparece em gestos, conversas e atitudes onde tudo gira em torno de ganhar elogios, status ou algum tipo de vantagem pessoal.

Reconhecer esses sinais ajuda a manter relações mais saudáveis e evitar que energias negativas atrapalhem sua vida. Fique atento aos detalhes, eles quase sempre revelam a verdade por trás das aparências.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Quais são os principais Orixás de cada signo do zodíaco?

Leia também

9 detalhes do seu jeito que fazem as pessoas confiarem em você
Comportamento

9 detalhes do seu jeito que fazem as pessoas confiarem em você
Dia do Sexo: seis dicas para apimentar a relação
Dia do Sexo

Dia do Sexo: seis dicas para apimentar a relação

Compartilhe

Tags