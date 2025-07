Mais da metade dos brasileiros faz compras online à noite ou de madrugada

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Clique aqui e escute a matéria

Uma pesquisa realizada pela Octadesk em parceria com a Opinion Box revelou que 56% dos brasileiros têm o hábito de comprar online durante a noite ou madrugada.

O número representa um salto de 17 pontos percentuais em comparação com 2024. O estudo, com dois mil entrevistados, ainda mostra que 88% preferem comprar pela internet e que o celular segue como o meio favorito para isso.

A busca por melhores preços leva 59% das pessoas a pesquisarem no Google antes de fechar uma compra. Na hora de pagar, o cartão de crédito parcelado continua sendo a principal escolha. Em seguida aparecem o Pix (22%) e o cartão à vista (15%).

Consumo noturno cresce com rotina agitada

Para Mahara Scholz, head de receita da Octadesk, ao portal da Forbes, esse comportamento está ligado a dois fatores: o legado digital da pandemia e o retorno ao trabalho presencial.

“As pessoas compram nesses horários por serem mais tranquilos. A rotina cheia durante o dia faz com que a madrugada vire um momento de consumo”, explica.

Atendimento fora do horário e IA ganham espaço

Com o aumento da demanda durante a noite, empresas estão investindo em chatbots para não perder vendas fora do expediente. Dos entrevistados, 86% disseram já ter sido atendidos por inteligência artificial, mas só 22% avaliaram a experiência como positiva.

Ainda assim, a IA tem ganhado espaço no e-commerce. Segundo o levantamento, 39% acreditam que a tecnologia melhora a experiência de compra, 26% foram influenciados por ofertas personalizadas geradas por IA e 42% se sentiriam mais inclinados a comprar com a ajuda da ferramenta.

No entanto, 46% ainda se mostram resistentes à personalização e 23% relatam desconfiança ao perceberem que a descrição do produto foi gerada por algoritmos.

Redes sociais impulsionam vendas por impulso

O levantamento mostra que os anúncios em redes sociais também influenciam o comportamento do consumidor: 55% já compraram algo que viram no Instagram, 31% no Facebook e 30% no YouTube.

Incentivos como frete grátis (72%), promoções (60%), cupons (42%) e prazos de entrega mais curtos (46%) são fatores que impulsionam ainda mais as decisões de compra.

A pesquisa ainda destaca que 26% dos consumidores já utilizam ferramentas como ChatGPT e Gemini para comparar preços e obter informações sobre produtos.

O recado para as marcas é claro: estar presente nas plataformas certas, investir em tecnologia e oferecer uma experiência personalizada (sem exageros) pode ser decisivo na hora de conquistar o consumidor digital, principalmente aquele que faz compras depois que a cidade dorme.

VEJA TAMBÉM: Cinco sinais de que alguém sente inveja de você