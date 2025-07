6 prompts geniais para planejar viagens com a ajuda do ChatGPT

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Com os comandos certos, o ChatGPT pode montar roteiros completos, indicar passeios imperdíveis e ajudar até no controle de gastos da sua viagem

Planejar uma viagem pode ser tão empolgante quanto desafiador. São muitos detalhes para pensar: destino, roteiro, hospedagem, transporte, alimentação, orçamento...

E é aí que o ChatGPT entra como um aliado eficiente e criativo. Com prompts bem formulados, a inteligência artificial consegue criar planos personalizados, sugerir lugares fora do óbvio e até montar planilhas de gastos para você não se perder no meio da aventura.

Seja para uma escapada de fim de semana, férias em família ou uma viagem solo internacional, confira 6 prompts prontos para usar que vão facilitar (e muito!) o seu planejamento.

1. Crie um roteiro de viagem completo com base no meu destino e duração



Esse comando permite que o ChatGPT monte uma programação dia a dia com atrações turísticas, horários sugeridos e dicas locais.

Exemplo de prompt:



"Monte um roteiro de 5 dias em Lisboa, incluindo pontos turísticos, cafés locais, transporte e sugestões para economizar."

2. Me ajude a escolher o melhor destino com base no meu perfil



Se você ainda está indeciso sobre para onde ir, esse prompt permite que o ChatGPT indique lugares que combinam com seu estilo e orçamento.

Exemplo de prompt:



"Quero viajar em novembro, com até R$ 5.000, gosto de natureza, clima ameno e lugares tranquilos. Quais destinos recomenda?"

3. Sugira passeios alternativos e pouco turísticos no meu destino



Ideal para quem quer fugir do óbvio. Com esse comando, o ChatGPT pode sugerir atrações menos conhecidas, mas cheias de charme e autenticidade.

Exemplo de prompt:



"Sugira 5 experiências alternativas em Paris, fora do circuito turístico tradicional."

4. Monte uma planilha de gastos estimados para minha viagem



Esse prompt ajuda no planejamento financeiro da viagem, considerando voos, hospedagem, alimentação, passeios e compras.

Exemplo de prompt:



"Monte uma planilha estimada de gastos para uma viagem de 7 dias em Buenos Aires, incluindo voo, hotel, alimentação e transporte."

5. Planeje uma mala inteligente baseada no clima e nas atividades



Evite excessos ou esquecimentos com uma lista de bagagem personalizada conforme o clima, o destino e o tipo de viagem.

Exemplo de prompt:



"Monte uma lista de mala para 10 dias em Nova York, em dezembro, incluindo roupa adequada para o frio e para jantares casuais."

6. Me ajude a montar um checklist com tudo que preciso antes de viajar



Desde documentos até itens de farmácia, esse comando cria um checklist detalhado para garantir que você não esqueça nada antes de embarcar.

Exemplo de prompt:



"Crie um checklist com tudo o que devo organizar antes de uma viagem internacional, incluindo documentos, reservas e câmbio."