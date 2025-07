Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Clique aqui e escute a matéria

Entre as correrias da rotina e o excesso de estímulos digitais, é cada vez mais difícil desligar a mente ao final do dia.

E quando a cabeça não para, o corpo também não relaxa — resultado? Noites mal dormidas, cansaço acumulado e ansiedade lá em cima.

A boa notícia é que pequenos rituais noturnos podem ser grandes aliados no processo de desacelerar.

Se você tem buscado formas de melhorar seu sono e acordar mais leve, confira 5 rituais noturnos que ajudam a desacelerar corpo e mente:

5 rituais noturnos simples que melhoram seu sono e bem-estar

1. Desconexão digital pelo menos 1 hora antes de dormir



Sim, é difícil. Mas largar o celular, desligar a TV e dar um tempo nas redes sociais é fundamental. A luz azul das telas confunde o cérebro e atrapalha a produção de melatonina, hormônio do sono. Em vez disso, opte por um livro leve, meditação guiada ou até uma playlist relaxante.

2. Banho morno com aroma relaxante



Um banho morno ajuda o corpo a entender que é hora de desacelerar. Aposte em sabonetes com lavanda, camomila ou erva-doce, que têm propriedades calmantes e criam um ritual sensorial perfeito para o fim do dia.

3. Chá quentinho e sem cafeína



Troque o cafezinho da noite por um chá de camomila, capim-limão, erva-cidreira ou melissa. Além de esquentar o corpo, essas ervas têm efeito sedativo leve e ajudam a reduzir a ansiedade. Se quiser, adicione um pouco de mel e crie seu próprio momento de autocuidado.

4. Escrita de descarrego ou gratidão



Colocar pensamentos no papel antes de dormir funciona como uma faxina mental. Você pode escrever o que está te preocupando ou, se preferir, focar em três coisas pelas quais foi grato no dia. Ambas as práticas ajudam a limpar a mente e cultivar uma visão mais leve da vida.

5. Respiração consciente ou meditação



A respiração profunda acalma o sistema nervoso e reduz a frequência cardíaca. Experimente deitar na cama e fazer o exercício 4-7-8: inspire por 4 segundos, segure por 7 e expire por 8. Outra opção é usar um app de meditação com trilhas suaves ou sons da natureza.

A noite não precisa ser mais uma extensão da pressa do dia. Criar uma rotina noturna com pequenos rituais é uma forma gentil de cuidar da mente, do corpo e das suas emoções. Aos poucos, você vai perceber o impacto positivo não só no sono, mas em toda a sua energia diária.

VIDEOCAST SAÚDE E BEM-ESTAR | Burnout: do estresse escolar à exaustão no trabalho