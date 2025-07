4 frases que podem destruir o seu relacionamento

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Quando se ama, é importante ter cuidado com as atitudes e, principalmente, com as palavras. Algumas frases podem machucar profundamente nossos parceiros e acabar desgastando um amor que poderia durar a vida toda.

De acordo com o psicólogo Jeffrey Bernstein, quanto mais o tempo passa, mais as pessoas tendem a deixar de se importar com os sentimentos do parceiro(a). A convivência é um fator determinante para essa quebra de barreiras.

Com isso, ainda segundo o profissional de saúde mental, algumas frases devem ser evitadas. Veja abaixo:

Frases que devem ser evitadas durante uma discussão:



“Você está exagerando”

“Não é tão grave assim”

“Você é muito sensível”

“Por que você não pode ser mais como (nome de outra pessoa)?”

Essas palavras podem afetar diretamente a forma como seu parceiro percebe a relação. Ele(a) pode sentir que você está desvalorizando seus sentimentos, o que pode levar ao isolamento e à sensação de estar sendo incompreendido(a).

Leia Também Relacionamentos em foco: 4 signos precisam escolher com o coração

Além disso, algumas respostas ditas no calor da raiva podem causar ainda mais desgaste e mágoas difíceis de reparar.

Como evitar essas situações?