Solar Coca-Cola leva empreendedoras do Bom Prato à Fenearte e amplia inclusão social

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Clique aqui e escute a matéria

A 25ª edição da Fenearte – Feira Nacional de Negócios do Artesanato, realizada entre os dias 9 e 20 de julho, em Olinda (PE), está servindo de vitrine para impulsionar a geração de renda e a inclusão social de mulheres que passaram pelas capacitações do programa Bom Prato.

Graças a uma parceria que envolve a Solar Coca-Cola, o Governo do Estado de Pernambuco e a Associação Batista Karis, 16 empreendedoras dos municípios do Cabo de Santo Agostinho, Araçoiaba e Bom Jardim estão participando do evento, que é considerado o maior do segmento na América Latina.

As participantes foram formadas em cozinhas comunitárias ligadas ao Bom Prato e, na Fenearte, têm a oportunidade de comercializar doces e salgados em um Food Bike instalado na Praça de Alimentação do Centro de Convenções de Pernambuco.

Além disso, algumas atuam como auxiliares em aulas de gastronomia incluídas na programação oficial da feira, previstas para os dias 14, 15 e 16 de julho.

Projeto

O projeto busca não apenas reforçar a renda dessas mulheres, mas também promover visibilidade para seus produtos e incentivar a autonomia financeira, em uma estratégia articulada entre iniciativa privada, governo e sociedade civil para combater a fome e reduzir vulnerabilidades sociais por meio da valorização do trabalho feminino.

Na abertura oficial do evento, nesta quarta-feira (9), estiveram presentes a governadora Raquel Lyra, o head de Relações Externas da Solar Coca-Cola, Arthur Ferraz, além de outras autoridades e convidados.

O momento foi marcado por uma aula-show que apresentou uma receita especial ao público.

“Para a Solar é uma alegria poder estar junto à Fenearte e aos demais parceiros, apoiando a autonomia financeira dessas mulheres, promovendo geração de renda e novas oportunidades", afirma Arthur Ferraz.

"É gratificante ver as alunas dos cursos do programa Bom Prato levando seus produtos para um evento desse porte e dessa importância. Esse tipo de articulação reafirma nosso compromisso com a inclusão, o desenvolvimento econômico e o fortalecimento das comunidades onde atuamos”, continua.

Presente em 70% do território nacional, a Solar é uma das maiores fabricantes do Sistema Coca-Cola no Brasil.

Pelo terceiro ano consecutivo, a empresa patrocina a Fenearte e, nesta edição, além de financiar a participação das empreendedoras, reforça seu papel no estímulo a negócios que geram impacto positivo e contribuem para o fortalecimento econômico local.