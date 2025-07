Conheça a capital brasileira campeã em qualidade de vida

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O Índice de Progresso Social 2025 elegeu as cidades que proporcionam maior bem-estar; capital mais bem-avaliada figura entre as 12 melhores do Brasil.

Em um país de dimensões continentais como o Brasil, há capitais dos mais diversos perfis.

Entre essas várias opções de moradia, uma cidade se destaca no assunto qualidade de vida: Curitiba, a capital do Paraná.

Com mais de 1,7 milhões de habitantes, o município paranaense é a capital mais bem rankeada no Índice de Progresso Social (IPS) 2025, e está entre as 12 mais bem avaliadas do Brasil dentre 5.570 municípios, como revela o portal UAI.

A cidade é referência nacional em qualidade de vida, combinando infraestrutura eficiente, áreas verdes amplas e políticas públicas que favorecem o bem-estar coletivo.

5 atrativos de Curitiba

Dentre os principais pontos fortes de Curitiba, o portal UAI destaca alguns dos mais relevantes:

1. O sistema de transporte integrado curitibano é modelo no país, assim como as ações voltadas à sustentabilidade urbana.

2. Na educação, a cidade destaca-se pelo investimento em escolas públicas, formação contínua de professores e pela Universidade Federal do Paraná (UFPR).

3. O turismo é outro atrativo, com pontos como o Jardim Botânico, o Museu Oscar Niemeyer e o bairro Santa Felicidade.

4. A cidade também se destaca em inovação e urbanismo sustentável, com projetos de participação cidadã, uso de tecnologias e requalificação de espaços públicos.

5. Setores como tecnologia, indústria automotiva e economia criativa impulsionam o crescimento econômico.

Com equilíbrio entre tradição, modernidade e responsabilidade social, Curitiba segue como exemplo de cidade inteligente e acolhedora.