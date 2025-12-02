TZ da Coronel fala sobre estreia como ator na Globo: “Não pensava em ser”

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Um dos grandes nomes do trap nacional, Matheus de Araújo Santos, mais conhecido como TZ da Coronel, fará sua estreia como ator na quinta temporada de Arcanjo Renegado, do Globoplay, que estreia em 2026.

Em entrevista ao jornal O Globo, o artista abriu o jogo sobre como recebeu o convite para o projeto. “A galera da produção já acompanhava meu trampo na música. Quando chegou o convite, fiquei curioso para entender o projeto. Quando vi a seriedade e o peso da série não pensei duas vezes”, disse.

“Não pensava em ser”

Sincero, TZ da Coronel admitiu que não cogitava investir na atuação, apesar da possibilidade pensada. “Eu não pensava em ser ator, mas tinha vontade. A música já me deu muita coisa, me abriu portas e me fez sonhar mais alto”, afirmou.

Com a chance de conciliar a atuação e os palcos, TZ admitiu: “Eu sempre busco novas formas de me expressar e crescer. Então, se aparecerem oportunidades, eu me organizo para conciliar as duas coisas“, declarou.

