De lingerie, Simaria senta de ladinho e provoca: “Quem é essa modelo?”
Além de ser uma talentosa cantora, Simaria também é especialista na arte de atrair olhares nas redes sociais com suas belas fotos. E nesta semana não foi diferente. Através de seu perfil oficial no Twitter, a irmã de Simone Mendes publicou um clique que despertou a atenção dos internautas de plantão.
Na imagem, Simaria aparece sentada de ladinho em uma cadeira com detalhes dourados. Usando uma lingerie cinza, a famosa cruzou as pernas e posou em frente ao espelho, deixando em destaque suas curvas poderosas e sua beleza inconfundível.
Na legenda da postagem, a artista provocou: “Quem é essa modelo hein?”, escreveu ela, que rapidamente conquistou muitos elogios e mensagens empolgantes.
“Maravilhosa demais”, disse um rapaz. “Que modelo mais gata hein”, afirmou outro. “Espetacular em vários aspectos”, declarou outro. “Essa modelo é a Simaria, que por sinal está em boa forma física e canta maravilhosamente bem”, elogiou mais um internauta.