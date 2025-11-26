Simaria dá puxadinha em peça íntima e mostra seu poder de sedução
Simaria mostrou seu poder de sedução nas redes sociais! Em seu perfil oficial, a cantora sertaneja divulgou uma foto ousada em que surge usando apenas um body mega cavado.
Plena e empoderada, Simaria deu uma puxadinha sexy na peça íntima e roubou a cena ao exibir suas curvas definidas e o cantinho da virilha. O clique foi feito em um estúdio fotográfico.
Ao se colocar diante das lentes para as fotos, Simaria esbanjou confiança e exibiu suas impressionantes curvas. Em questão de horas, a postagem da celebridade conquistou a atenção dos internautas, como era de se esperar.
A cantora foi inundada com inúmeros elogios e mensagens carinhosas de seus admiradores. Uma seguidora comentou: “Minha cantora é maravilhosa”. Um fã brincou: “Minha canarinha, você está arrasando! Essa foto é capaz de fazer alguém tropeçar, quebrar uma unha e rolar ladeira abaixo”. Outro admirador destacou: “Ela é um mulherão”. E mais um internauta expressou: “Simplesmente perfeita”.
