Simaria sensualiza, mostra demais e faz clima esquentar na web: "Ela não é inocente"

Por Redação Observatório dos Famosos Publicado em 15/11/2025 às 20:21
Simaria sensualiza, mostra demais e faz clima esquentar na web: “Ela não é inocente”
Simaria sensualiza, mostra demais e faz clima esquentar na web: “Ela não é inocente” - Observatório dos Famosos

A cantora Simaria deu um verdadeiro show de beleza e sensualidade nas redes sociais. Através do Instagram, a artista postou um vídeo ousado e chamou atenção dos internautas.

Na ocasião, ela sensualizou usando vestido decotado e acabou mostrando demais. Em determinado momento, Simaria deu uma ajeitada na parte de cima da peça, deixando escapar uma pequena parte de seu seio. Na web, a famosa fez o clima esquentar!

“Eu vi, você viu, nós vimos”, escreveu um seguidor. “O bico do peito quase saindo”, disparou outro. “E ela sabe! Ela não é inocente”, afirmou mais uma internauta. “É de propósito, pra ter um propósito”, sugeriu um outro fã.

Como trilha sonora do vídeo, a cantora usou a música La Vida Continuó, parceria da dupla Simone e Simaria com a cantora Karol G. A canção é de 2019.

https://www.instagram.com/p/C5tZStKLipi/?hl=pt-br

