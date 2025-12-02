Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Cauã Reymond refletiu sobre a infância traumática que viveu, e como buscou não respingar as vivências na criação da sua única filha, Sofia, de 13 anos, do relacionamento com a atriz Grazi Massafera.

Em entrevista a Joyce Pascowitch, o ator abriu o coração: “Eu tive uma primeira infância que me fez querer ter uma família tradicional perfeita. E, ao longo dos anos, fui entendendo que esse vazio não vai ser preenchido. Isso me toca pra caramba. Têm certos vazios que a você vai ter que aprender a lidar e ponto”, desabafou.

Cauã Reymond relembrou traumas como a doença da mãe, da avó e de uma tia que foi assassinada. “Durante muito tempo, por ter nascido numa infância complicada, minha tia era esquizofrênica e foi assassinada. Minha mãe era HIV positivo, minha avó era deficiente física, fugiu de casa e teve o noivo atropelado. Foi muito traumática a primeira infância”, disse.

“Eu tenho uma família com a minha filha, com as pessoas próximas à minha família: meu primo, meu irmão, minha irmã. Agora tenho uma irmã de 2 anos, meu pai foi pai de novo”, completou o ator.

O post Cauã Reymond relembra traumas na infância e revela como influenciou sua paternidade foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.