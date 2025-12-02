Após 29 dias, Shawn Mendes deixa o Brasil e volta para o Canadá
O cantor canadense Shawn Mendes, de 27 anos, deixou o Brasil na noite de segunda-feira (2), embarcando em São Paulo com destino a Toronto, no Canadá. Após 29 dias explorando diferentes regiões do país, cidades e atrações, ele se despediu dos fãs que acompanharam sua intensa passagem pelo território brasileiro.
Durante sua estadia, Shawn visitou lugares como o Pará, a Bahia e São Paulo. No Rio de Janeiro, aproveitou momentos de lazer, incluindo um cineminha com Bruna Marquezine, com quem boatos de romance circulam desde 2017. “É tão estranho não ler Salvador, SP… Desacostumei”, comentou um admirador no X, enquanto outro questionava: “Dessa vez é sério? Ele voltou mesmo pra casa?”
Em São Paulo, o artista foi visto curtindo o show de Dua Lipa e experimentando um pastel no Aeroporto de Viracopos, em Campinas. Ele também conheceu a Terra Indígena Jaraguá e a aldeia Tekoa Yvy Porã, da cultura Guarani Mbya, e fez sua última aparição pública no Parque Ibirapuera, clicado com uma fã após uma caminhada noturna.
Nas redes sociais, os fãs lamentaram sua partida. “Ele tá até mais triste. Volta pra cá”, pediu um usuário, evidenciando o carinho do público brasileiro pelo artista durante sua visita.
