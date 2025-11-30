Relembre os namorados famosos de Ivete Sangalo
Clique aqui e escute a matéria
A vida amorosa de Ivete Sangalo voltou ao centro das conversas após o fim do casamento de 17 anos com o nutricionista Daniel Cady. O anúncio encerrou um ciclo marcado por parceria, família e muita admiração pública. Agora, muitos fãs retomam a curiosidade sobre os relacionamentos que fizeram parte da trajetória da cantora ao longo das últimas décadas.
Antes de construir sua família com Cady, Ivete viveu romances conhecidos, alguns discretos e outros que movimentaram o noticiário de celebridades. A artista sempre levou sua vida pessoal com leveza, mas seus namoros chamaram atenção pela intensidade e pelo carinho com que ela falava de cada fase.
A seguir, veja uma lista com alguns dos relacionamentos marcantes da carreira da baiana. As histórias mostram diferentes momentos da vida da artista e ajudam a entender como ela trilhou seu caminho até o romance que agora chega ao fim.
Marcelo Rangel
Ivete viveu um relacionamento com o empresário Marcelo Rangel em 1998. Eles ficaram juntos por cerca de dez meses e ainda tentaram uma reconciliação depois de um primeiro término. A cantora acabou optando por seguir solteira e focada na carreira.
Luciano Huck
O namoro com Luciano Huck começou em 1999 e durou seis meses. O romance terminou na virada do ano, mas os dois mantiveram uma boa convivência e continuaram a trabalhar juntos em diversas ocasiões ao longo dos anos.
Davi Moraes
Em 2002, Ivete iniciou um relacionamento com o músico Davi Moraes. O casal se casou no mesmo ano e permaneceu junto até 2004. O término veio durante um período de forte dedicação profissional da cantora.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Fábio Duarte
O dançarino Fábio Duarte também fez parte da vida amorosa da artista. Eles namoraram entre 2004 e o início de 2005. Em 2006, os dois ainda tentaram uma volta, mas o relacionamento durou apenas alguns meses.
Marcelo Valente
O namoro com o modelo Marcelo Valente foi um dos mais comentados da época, principalmente por causa da diferença de idade. Ele tinha 19 anos e Ivete estava com 33. O romance durou apenas dois meses, entre março e maio de 2005.
Marcus Braga
Em 2006, a cantora namorou o empresário Marcus Braga. O relacionamento foi breve e terminou em 2007. Na época, o namoro chamou atenção porque Marcus havia encerrado recentemente um noivado.
Andrija Bikic
A artista também viveu um romance internacional com o modelo sérvio Andrija Bikic. O namoro começou em 2007 e superou a distância por algum tempo, mas acabou em 2008.
Felipe Simão
O empresário Felipe Simão namorou Ivete em 2008. O relacionamento durou poucos meses e chamou atenção pelo histórico de romances dele com outras celebridades.
Daniel Cady
O relacionamento com Daniel Cady começou após essas experiências e se transformou em parceria de vida. Eles se casaram em 2011 e construíram uma família com três filhos. O casamento chegou ao fim em 2025, encerrando um capítulo importante na trajetória pessoal da cantora.
O post Relembre os namorados famosos de Ivete Sangalo foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.