fechar
Observatório dos Famosos | Notícia

Filha de Arlindo Cruz quebra o silêncio sobre especulações de briga por herança

Por Redação Observatório dos Famosos Publicado em 30/11/2025 às 18:12
Filha de Arlindo Cruz quebra o silêncio sobre especulações de briga por herança
Filha de Arlindo Cruz quebra o silêncio sobre especulações de briga por herança - Observatório dos Famosos

Clique aqui e escute a matéria

Flora Cruz, filha de Arlindo Cruz, abriu o jogo sobre a morte do pai, que nos deixou em agosto deste ano, aos 66 anos, e os efeitos que a perda já têm causado na família, como os rumores em torno de uma herança deixada pelo cantor, avaliada em torno de R$ 30 milhões.

Em entrevista ao jornal Extra, a influenciadora digital negou veemente as especulações em torno do assunto. “Não sei quem inventou essa conta (risos). Cada um acredita no que quiser. E as pessoas esquecem que não foi barato manter todo o tratamento do Arlindão até o fim”, disse.

“Gosto muito de dinheiro, mas gosto mais de trabalho. É o que me faz sentir viva e feliz“, explicou Flora Cruz. A ex-participante de A Fazenda 16, por sua vez, ressaltou que sempre foi uma pessoa muito centrada e que conquistou tudo com esforço, sem depender de herança.

“Não vivo de herança. Se fosse assim, não teria feito faculdade, me arriscado em tanta coisa. Meus pais sempre nos incentivaram a não depender de ninguém”, afirmou ela, que, por fim, ainda reagiu aos repasses que a família recebia com direito autoral estão bloqueados pela Justiça até que o inventário seja concluído. “Eu não falo nada, deixo para os advogados resolverem. Todo mundo vai receber o que for de direito. Por isso, o melhor é correr atrás do nosso”, concluiu a filha de Arlindo Cruz.

VEJA MAIS: Viúva de Arlindo Cruz se pronuncia pela primeira vez sobre morte do cantor

O post Filha de Arlindo Cruz quebra o silêncio sobre especulações de briga por herança foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Leia também

Corpo de Arlindo Cruz é sepultado no Rio por amigos e personalidades do samba
LUTO

Corpo de Arlindo Cruz é sepultado no Rio por amigos e personalidades do samba
Velório de Arlindo Cruz reuniu fãs e famosos no Rio de Janeiro (RJ)
celebridades

Velório de Arlindo Cruz reuniu fãs e famosos no Rio de Janeiro (RJ)

Compartilhe

Tags