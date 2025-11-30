Ex-ator da Globo relembra fracasso de novela de Miguel Falabella: “Não lembro de ter sofrido pressão”

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Clique aqui e escute a matéria

Dudu Pelizzari, que ficou conhecido por ter integrado o elenco da novela Carinha de Anjo (2016), do SBT, pôde ter sido visto neste ano em O Senhor e a Serva e também em Paulo, o Apóstolo, na Record.

Em entrevista ao site Heloísa Tolipan, o artista, que estreou nas telinhas em Malhação, na Globo, relembrou o fracasso de Negócio da China (2008), em que integrou o elenco. “Foi uma novela que reuniu o núcleo português com o núcleo de kung fu. Eu interpretei um personagem de uma família muito interessante, formada por muitos atores de teatro”, iniciou.

“Não lembro de ter sofrido pressão”

O ator contou que, apesar do fracasso retumbante da novela de Miguel Falabella – hoje no ar como ator em Três Graças -, emplacou amizades nos bastidores, e experiências. “Foi muito bacana ter esse contato com a arte marcial e com aquele grupo. A novela não foi um grande sucesso, não teve enorme popularidade, mas foi uma experiência muito valiosa. Não me lembro de ter sentido pressão direta por audiência”, disse.

“Talvez por eu ser muito jovem, isso não chegava até mim e não era algo que me preocupasse. Não houve pedidos para recalcular rota ou alterar linhas de personagem”, declarou Dudu Pelizzari. Prestes à retornar aos folhetins no remake de Dona Beja, da HBO Max, cuja estreia ocorre em fevereiro do ano que vem, ele refletiu, ainda, sobre o sucesso como galã.

“Sou um cara comum. Às vezes transmito uma imagem diferente, especialmente porque me colocam muito sem camisa nas novelas, existe um certo apelo fetichizado. Sou simples, embora intenso. Quando conheço alguém, gosto de viver aquilo profundamente”, concluiu.

VEJA MAIS: Globo toma decisão e Três Graças perde capítulos em meio a fracasso no Ibope

O post Ex-ator da Globo relembra fracasso de novela de Miguel Falabella: “Não lembro de ter sofrido pressão” foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.