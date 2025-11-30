fechar
Dudu Azevedo toma banho de cachoeira, exibe abdômen trincado e detalhe causa frisson

Por Redação Observatório dos Famosos Publicado em 30/11/2025 às 10:17
Dudu Azevedo, ator, em seu perfil nas redes sociais, postou uma galeria de fotos aleatórias, algumas delas bens sensuais. O bonitão surgiu de bermuda molhada e sem camisa, em um banho de cachoeira. A barriga trincada e parte da virilha à mostra foram os pontos altos.

“Maravilhoso”, “Gostoso”, “Queria essa cachoeira”, “Que homem”, “Sempre maravilhoso”, “Um grande gato”, “Esse Dudu causa mesmo“, foram alguns comentários.

Recentemente, Dudu Azevedo anunciou o fim do namoro com a atleta Marcela Witt, após quatro meses de namoro. Porém, no trabalho, teve notícias boas. O ator acabou retornando à Globo em uma participação em Êta Mundo Melhor!, de Walcyr Carrasco e Mauro Wilson.

“Trabalhei muitos e muitos anos na Globo, fiz trabalhos marcantes na minha história e no meu coração. É uma empresa que firmou a minha caminhada nas artes”, disse na ocasião.

Dudu Azevedo. Foto: Reprodução/ instagram
