Dudu Azevedo toma banho de cachoeira, exibe abdômen trincado e detalhe causa frisson
Dudu Azevedo, ator, em seu perfil nas redes sociais, postou uma galeria de fotos aleatórias, algumas delas bens sensuais. O bonitão surgiu de bermuda molhada e sem camisa, em um banho de cachoeira. A barriga trincada e parte da virilha à mostra foram os pontos altos.
“Maravilhoso”, “Gostoso”, “Queria essa cachoeira”, “Que homem”, “Sempre maravilhoso”, “Um grande gato”, “Esse Dudu causa mesmo“, foram alguns comentários.
Recentemente, Dudu Azevedo anunciou o fim do namoro com a atleta Marcela Witt, após quatro meses de namoro. Porém, no trabalho, teve notícias boas. O ator acabou retornando à Globo em uma participação em Êta Mundo Melhor!, de Walcyr Carrasco e Mauro Wilson.
“Trabalhei muitos e muitos anos na Globo, fiz trabalhos marcantes na minha história e no meu coração. É uma empresa que firmou a minha caminhada nas artes”, disse na ocasião.
