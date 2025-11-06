Dudu Azevedo anuncia fim do namoro com atleta após quatro meses

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Dudu Azevedo oficializou o fim do relacionamento com Marcela Witt, nesta última quarta-feira (5), após quatro meses juntos.

A informação foi confirmada pela assessoria do ator ao portal Gshow. O agora ex-casal, inclusive, arquivou as publicações que possuíam juntos nas redes sociais e deixaram de se seguir.

Dudu Azevedo, que recentemente fez uma participação como Clóvis em Êta Mundo Melhor!, novela da Globo, havia assumido o relacionamento com Marcela Witt ao compartilhar cliques de uma viagem romântica feita com a atleta profissional de kitesurfe, em junho deste ano.

Em entrevista recente ao jornal O Globo, o ator havia explicado como surgiu a decisão de tornar público o romance, sendo uma pessoa extremamente discreta. “Sou muito discreto com minha vida pessoal, e essa foi minha forma de lidar ao longo de toda a minha carreira. Hoje em dia, as redes sociais se tornaram uma espécie de diário público, onde compartilhamos com quem nos acompanha acontecimentos importantes, momentos felizes e passagens desafiadoras”, contou.

