Mel Maia revela bastidores de Avenida Brasil: ‘Ela chorava por me maltratar’

Durante uma conversa descontraída no podcast Podpah, a atriz Mel Maia relembrou momentos que viveu nos bastidores de Avenida Brasil. Ao recordar sua parceria com Adriana Esteves, revelou que a colega enfrentava dificuldades emocionais ao interpretar cenas mais duras contra sua personagem, Rita. Segundo Mel, a veterana não conseguia segurar o choro sempre que precisava agir com frieza.

A jovem contou que a situação gerava tensão nas gravações e explicou que a atriz ouvia advertências da direção. “Por que você está chorando? Isso aqui é profissionalismo, não pode”, teria dito uma das diretoras ao tentar corrigir a postura de Adriana durante uma dessas cenas intensas.

Relembrando sua própria postura na época, Mel Maia admitiu que era uma criança de temperamento forte. “Era uma criança super ‘recalcadinha’”, comentou, revelando que não costumava se abalar facilmente. Em tom bem-humorado, mencionou também: “Era debochada e barraqueira”.

Ao final, a atriz destacou que guarda carinho pelo período e descreveu a novela como uma verdadeira escola, onde aprendeu e se divertiu intensamente.

