Após morte da mãe de Mel Maia, pai da atriz acompanha investigação na 42ª DP do Rio

Débora Maia, mãe da atriz, foi encontrada morta em casa, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio de Janeiro nesta sexta-feira (28)

Por Bruna Oliveira Publicado em 28/11/2025 às 15:21
Familiares de Mel Maia estiveram reunidos na 42ª Delegacia de Polícia, no Recreio dos Bandeirantes, na tarde desta sexta-feira (28), enquanto a Polícia Civil apura as circunstâncias da morte de Débora Maia, mãe da atriz. Ela foi encontrada morta em casa, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio de Janeiro.

De acordo com informações obtidas pelo portal LeoDias, o pai da atriz, Luciano Souza, está na unidade policial para acompanhar os procedimentos iniciais da investigação.

Os familiares permanecem no local à espera de orientações e do andamento da ocorrência.

A Polícia Civil ainda não divulgou detalhes sobre a causa da morte.

