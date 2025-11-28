Nua, Mulher Melão curte clima quente na piscina e empolga fãs: “Toda natural”

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Renata Frisson, a Mulher Melão, empolgou os fãs e admiradores ao compartilhar em seu perfil oficial do Instagram, uma foto em que surge toda nua na piscina.

Na ocasião, a musa aproveitou o clima quente para nadar pelada e fez questão de dividir registros do momento de lazer com seus seguidores. “Toda natural com a energia do por do sol. Sem filtros, sem edição, sem Photoshop”, disse ela na legenda da postagem.

Diante de tamanha beleza, fãs e admiradores de Mulher Melão não economizaram nos elogios. “Maravilhosa”, “Deusa”, “Icônica”, “Poderosa” e “Belíssima”, foram algumas das reações.

Vale lembrar que, a nudez não é um tabu para Renata. Além de já ter posada nua algumas vezes, ela também comercializa conteúdos adultos em plataformas eróticas.