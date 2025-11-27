Kayky Brito atualiza estado de saúde após novo acidente: “Fiquei remendado”
Clique aqui e escute a matéria
Kayky Brito usou as redes sociais nesta última quarta-feira (26), e revelou ter sofrido um acidente, cerca de dois anos após grave atropelamento, que aconteceu em setembro de 2023.
Através dos Stories do Instagram, o ator explicou que caiu de bicicleta, mas tranquilizou os seguidores acerca do estado de saúde. “Hoje um buraco me fez cair da bicicleta. Passo bem. Hoje já durmo em casa. Nem ia postar esse incidente, mas vocês são minha família”, escreveu ele, ao posar com a cabeça enfaixada após levar ‘alguns pontos’.
“Fiquei mais remendado do que já sou/estou na chamada vida”, brincou o ator, que ainda agradeceu por estar bem. “Mais uma vez protegido por Deus e pelos médicos”, completou Kayky Brito.
Em tempo, Kayky Brito permaneceu cerca de 27 dias internado depois de ser atropelado e hospitalizado em estado gravíssimo no dia 2 de setembro de 2023, onde apresentou quadro de politrauma corporal e traumatismo craniano.
VEJA MAIS: Justiça sela destino de Bruno de Luca após suposta omissão de socorro a Kayky Brito
O post Kayky Brito atualiza estado de saúde após novo acidente: “Fiquei remendado” foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.