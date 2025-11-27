fechar
Kayky Brito se envolve em novo acidente e desabafa: ‘Fiquei mais remendado’

Por Redação Observatório dos Famosos Publicado em 27/11/2025 às 7:02
Kayky Brito, ator, nesta quarta-feira (26), nos stories, revelou que se envolveu em outro acidente: caiu em um buraco enquanto andava de bicicleta.

“Hoje um buraco me fez cair da bicicleta. Passo bem. Hoje já durmo em casa. Nem ia postar esse incidente, mas vocês são minha família”, explicou aos fãs.

“Fiquei mais remendado do que já sou/estou na chamada vida”, brincou ele, que ainda agradeceu por estar bem. “Mais uma vez protegido por Deus e pelos médicos”, contou o ex-global após aparecer com a cabeça enfaixada após levar pontos.

Em setembro de 2023, o ator causou comoção no país ao ser atropelado por um carro, no Rio de Janeiro. Felizmente, o ator não teve nenhuma sequela grave, mas demorou para se recuperar totalmente do acidente. O último trabalho de Kayky Brito nas novelas foi em Família é Tudo, de Daniel Ortiz.

Kayky Brito. Foto: Reprodução/ Instagram
