João Guilherme revela como funciona a guarda dos pets após namoro com Bruna Marquezine

Por Redação Observatório dos Famosos Publicado em 27/11/2025 às 8:36
João Guilherme abriu o jogo sobre como funciona a divisão da guarda dos animais de estimação que adotou com a ex-namorada, a atriz Bruna Marquezine.

Em entrevista ao portal Gshow, o ator e modelo contou como funciona a divisão, e destacou sua paixão pelos cães. “São cachorros que significam muito para mim. São criaturas tão puras e eu tenho uma relação muito forte com animais”, disse.

A paixão, inclusive, foi transformada em arte corporal, e João Guilherme possui tatuagens em homenagem. “E foi muito legal homenageá-los, tenho várias tatuagens e poucas são dedicadas a homenagear alguém”, explicou.

O filho de Leonardo, por sua vez, esclareceu sobre como é realizada a “guarda” dos cachorros, que passam algum tempo entre as casas dele e de Bruna Marquezine. “É uma maravilha, somos amigos e, sempre que dá, eles estão com um e com o outro. Faz parte!”, contou.

