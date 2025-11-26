Sarada! Bruna Griphao surge em foto provocante
Clique aqui e escute a matéria
Nesta quarta-feira (26), Bruna Griphao voltou a movimentar as redes ao mostrar um registro de sua rotina de cuidados. A atriz exibiu o abdômen firme após uma sessão de drenagem e escreveu a frase “Drenada para mais um dia”, chamando atenção dos seguidores pela disciplina com o corpo.
Além dos treinos constantes, Bruna mantém uma agenda cheia, dividida entre projetos de atuação, momentos de samba e práticas de bem-estar, que costuma documentar para os fãs.
A artista também comentou um episódio recente vivido como musa do Salgueiro. Durante um ensaio de quadra, relatou: “Um pouquinho de hoje. Amanhã posto tudo. Hoje tentei um salto mais alto e sofriiiii kkkkk”, mostrando que nem sempre tudo sai como planejado.
Encerrando a postagem, Bruna Griphao destacou que está animada para os próximos compromissos carnavalescos, prometendo dividir mais detalhes em breve.
O post Sarada! Bruna Griphao surge em foto provocante foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.