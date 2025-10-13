Bruna Griphao dá conferida no shape em clínica de estética

fechar
Por Redação Observatório dos Famosos Publicado em 13/10/2025 às 12:46
A atriz Bruna Griphao compartilhou com seus seguidores um vídeo mostrando seu corpo em uma clínica de estética. Ela aparece usando um biquíni preto e destacando seu abdômen tonificado. Na legenda, escreveu: “Amo aqui” .

Embora não tenha especificado o procedimento realizado, Bruna é conhecida por manter uma rotina de cuidados estéticos. Ela já compartilhou anteriormente sobre sessões de drenagem linfática e massagens modeladoras.

Recentemente, a atriz também comentou sobre sua alimentação e hábitos saudáveis. Ela afirmou: “Eu me alimento de comida normal: feijão, arroz, uma fonte de proteína. Não faço dieta restrita porque não funciona comigo e não acredito nesse tipo de dieta. Tento me alimentar saudavelmente e treinar todos os dias” .

Bruna Griphao continua a compartilhar sua jornada de cuidados pessoais e bem-estar com seus seguidores, inspirando-os a buscar equilíbrio e autoestima.

