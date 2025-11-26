fechar
Natália, filha de Joelma, se casa com empresário da mãe

Por Redação Observatório dos Famosos Publicado em 26/11/2025 às 13:49
A terça-feira (25) marcou uma data inesquecível para Joelma, que acompanhou a união da filha mais velha, Natália Sarraff, com o empresário Ricardo Lago. A cerimônia aconteceu ao ar livre, no Recife, reunindo convidados para celebrar o casamento da cantora, que surgiu com um vestido clássico e véu longo.

Além de genro, Lago também trabalha ao lado da sogra, atuando como empresário e produtor audiovisual. O filmmaker Arthur Soares registrou o evento e descreveu o cenário como “uma paisagem mágica”.

Nas redes, Natália compartilhou detalhes do dia, dizendo: “Teve brega, teve dança e teve a gente vivendo tudo intensamente”. Ela chegou ao local dirigindo um carro amarelo e entrou cantando.

Ao final da noite, a noiva resumiu a experiência afirmando: “Encerramos a noite com o coração cheio”, enquanto dividia momentos especiais ao lado da mãe.

