Mãe de influenciador causa polêmica ao quebrar videogame de filho mais novo
A repercussão em torno da família de Davi Kneip ganhou novo fôlego após viralizar um vídeo em que sua mãe aparece destruindo o videogame do filho mais novo. Nas imagens, ela empunha um martelo e repete que ele “nunca mais” a desrespeitaria, enquanto o menino de 10 anos observa, paralisado.
A gravação acumulou milhões de visualizações e dividiu opiniões nas redes. Comentários variaram entre críticas e apoio, com internautas dizendo frases como “Vocês estão chamando ela de descontrolada, mas ela teve foi muito controle!”.
Em resposta, Davi relatou que o irmão já havia gasto “R$ 12 mil em Roblox” e que a mãe buscava uma forma definitiva de puni-lo. O influenciador declarou: “Eu dei super apoio para ela fazer isso”.
Encerrando o posicionamento, ele reforçou que a intenção foi educativa, afirmando que a família prefere doar apenas itens que realmente tenham utilidade para crianças: “Doamos coisas que prestam… o que realmente vai agregar alguma coisa”.
