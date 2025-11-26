Mãe de influenciador causa polêmica ao quebrar videogame de filho mais novo

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

A repercussão em torno da família de Davi Kneip ganhou novo fôlego após viralizar um vídeo em que sua mãe aparece destruindo o videogame do filho mais novo. Nas imagens, ela empunha um martelo e repete que ele “nunca mais” a desrespeitaria, enquanto o menino de 10 anos observa, paralisado.

A gravação acumulou milhões de visualizações e dividiu opiniões nas redes. Comentários variaram entre críticas e apoio, com internautas dizendo frases como “Vocês estão chamando ela de descontrolada, mas ela teve foi muito controle!”.

Em resposta, Davi relatou que o irmão já havia gasto “R$ 12 mil em Roblox” e que a mãe buscava uma forma definitiva de puni-lo. O influenciador declarou: “Eu dei super apoio para ela fazer isso”.

Encerrando o posicionamento, ele reforçou que a intenção foi educativa, afirmando que a família prefere doar apenas itens que realmente tenham utilidade para crianças: “Doamos coisas que prestam… o que realmente vai agregar alguma coisa”.

