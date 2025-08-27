Davi Kneip impressiona ao mostrar o shape com 8 kg a mais de músculos

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Davi Kneip, de 26 anos, conhecido pelo hit SentaDona, iniciou no fisiculturismo no mês passado. O cantor e DJ já ganhou oito quilos de massa muscular e mantém 3% de gordura corporal. “Entrei no fisiculturismo para mostrar o quanto mente e corpo estão ligados”, comentou ele.

O artista decidiu se dedicar à prática inspirado na própria história. Na adolescência, enfrentou anorexia e bulimia após sofrer bullying na escola por estar acima do peso, desencadeando vômitos e recusa alimentar.

Davi participará do Muscle Contest Ipiranga em 6 de setembro, sua última competição de 2025, planejando perder dois quilos. O coach Fabiano Teles explicou: “São cinco refeições, basicamente de frango, peixe e arroz, dieta com mais proteína que carboidratos”.

O cantor treina cinco vezes por semana musculação e faz 60 minutos de aeróbico diariamente. Ele reforça que a saúde mental e a força de vontade foram fundamentais para o sucesso no fisiculturismo.

