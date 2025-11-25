Globo demite repórter logo após ela perder o filho

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Clique aqui e escute a matéria

A saída de Joyce Guirra da Rede Bahia ocorreu em um momento muito simbólico para a jornalista. No dia 24 de novembro, data em que seria o nascimento de seu filho Francisco, ela anunciou nas redes sociais sua demissão da afiliada da TV Globo. A comunicadora já havia vivido uma perda gestacional em julho e relembrou esse período com profunda emoção.

Joyce Guirra, que atuou por cerca de 14 anos na emissora, construiu sua trajetória na TV São Francisco, em Juazeiro. Em seu desabafo, ela afirmou: “A TV São Francisco sempre será para mim um lugar de lindas lembranças e boas amizades”. A profissional destacou a importância desse ciclo em sua vida pessoal e profissional.

A jornalista também recordou o dia em que o nascimento de Francisco estaria previsto, dizendo: “Filho, hoje seria o dia do seu nascimento… idealizei tanto o nosso primeiro encontro”. Ela reforçou ainda sua fé e sentimento materno ao completar: “Nunca entenderemos o porquê, mas o Senhor sabe e isso me conforta”.

Em sua despedida, Joyce Guirra afirmou estar pronta para seguir em frente, agradecendo o carinho que recebeu ao longo dos anos: “Encerro esse ciclo com muita gratidão a Deus e imensa paz no coração. Estou pronta para o novo”.

O post Globo demite repórter logo após ela perder o filho foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.