Globo demite repórter logo após ela perder o filho
A saída de Joyce Guirra da Rede Bahia ocorreu em um momento muito simbólico para a jornalista. No dia 24 de novembro, data em que seria o nascimento de seu filho Francisco, ela anunciou nas redes sociais sua demissão da afiliada da TV Globo. A comunicadora já havia vivido uma perda gestacional em julho e relembrou esse período com profunda emoção.
Joyce Guirra, que atuou por cerca de 14 anos na emissora, construiu sua trajetória na TV São Francisco, em Juazeiro. Em seu desabafo, ela afirmou: “A TV São Francisco sempre será para mim um lugar de lindas lembranças e boas amizades”. A profissional destacou a importância desse ciclo em sua vida pessoal e profissional.
A jornalista também recordou o dia em que o nascimento de Francisco estaria previsto, dizendo: “Filho, hoje seria o dia do seu nascimento… idealizei tanto o nosso primeiro encontro”. Ela reforçou ainda sua fé e sentimento materno ao completar: “Nunca entenderemos o porquê, mas o Senhor sabe e isso me conforta”.
Em sua despedida, Joyce Guirra afirmou estar pronta para seguir em frente, agradecendo o carinho que recebeu ao longo dos anos: “Encerro esse ciclo com muita gratidão a Deus e imensa paz no coração. Estou pronta para o novo”.
