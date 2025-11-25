Dona de Mim vira alvo de ação do Ministério da Justiça e motivo vem à tona
Dona de Mim, atual novela das sete da Globo, se tornou alvo de uma reclassificação definida pelo Ministério da Justiça.
O motivo? O órgão reclassificou a trama protagonizada por Clara Moneke, e que é assinada por Rosane Svartman. Agora, a trama é imprópria para menores de 14 anos por conter drogas, violência e conteúdo sexual.
A decisão sobre a classificação indicativa de Dona de Mim se deu após uma reanálise, em que foi encontrado “conteúdos díspares”, além de diversas tendências relacionadas a estigmas, preconceito, erotização, morte intencional ou coação sexual.
Além disto, ela passou a ser válida para a obra completa e para versões derivadas, exibida em qualquer plataforma ou veículo, ficando revogadas as decisões anteriores de atribuição de faixa etárias, sendo recomendado que a trama seja veiculada a partir das 21h.
