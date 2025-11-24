Globo define cronograma com novelas verticais para 2026

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Clique aqui e escute a matéria

A Globo está realizando investimentos pesados na produção de novelas verticais, e têm feito a aprovação de projetos que serão feitos exclusivamente para o Globoplay.

Cinderela e o Segredo do Pobre Milionário, a primeira trama produzida pelo serviço de streaming, e que estreia próximo dia 12 de dezembro, será protagonizada por Maya Aniceto e Gustavo Mioto, sob autoria de Ricardo Hofstetter.

Segundo informações do jornal O Globo, o canal carioca, inclusive, definiu que a segunda novela vertical também possuirá a assinatura do autor. Sob título de Quem é o Pai do Meu Bebê?, os textos da produção já estão prontos, com gravações que iniciarão em breve, e a direção que pode ser assumida por Roberta Richard.

Os microdramas, inclusive, são um fenômeno na China, que produz milhares por ano. Brasil e Estados Unidos também figuram na lista dos maiores consumidores do mundo. De olho nessa tendência de crescimento, a Globo passou a investir nesse tipo de dramaturgia.

VEJA MAIS: Globo avalia produzir nova temporada de Justiça em meio à polêmicas com Manuela Dias

O post Globo define cronograma com novelas verticais para 2026 foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.