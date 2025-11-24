Solteira, Jeniffer Nascimento revela critérios para engatar novo relacionamento

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Clique aqui e escute a matéria

Jeniffer Nascimento, atriz de Êta Mundo Melhor!, novela das seis da Globo, em que interpreta Dita, a protagonista da história, abriu o jogo sobre a vida pessoal e como anda a vida amorosa.

Em entrevista ao portal Gshow, a atriz, que está solteira desde o fim do casamento com o ator Juan Amorim, assegurou que os dois ficaram amigos, apesar do término, e que o elo se mantém vivíssimo devido a filha, Lara, de quase 2 anos, que tiveram.

“A cada duas semanas ele tenta vir ao Rio para ficar com a Lara. Agora está um pouco desafiador porque começou a ensaiar um musical. Mas ambos se falam todos os dias por videochamada. É bonita a relação deles, a de pai e filha. Tem uma conexão diferente. Não tem jeito. O pai com uma menina é outra história. Eles se dão muito bem”, declarou Jeniffer Nascimento. Apesar de não estar à procura de um novo amor, a atriz contou que existe um pré-requisito específico e que lhe desperta interesse.

“Para ficar com alguém preciso ter uma ligação afetiva. Gosto de namorar. Não consigo sair ficando com alguém de forma aleatória. Preciso, minimamente, ter um interesse por aquela pessoa. Não tenho mais paciência de ficar por ficar”, disse ela.

VEJA MAIS: De biquíni, Jeniffer Nascimento exalta barrigão de grávida e beleza impressiona

O post Solteira, Jeniffer Nascimento revela critérios para engatar novo relacionamento foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.