Jeniffer Nascimento fala sobre vida amorosa após separação: “Não sei mais paquerar”
Jeniffer Nascimento pode ser vista atualmente em Êta Mundo Melhor!, novela das seis da Globo, em que interpreta Dita, a protagonista da história. Em meio a correria com o trabalho, a atriz falou sobre a vida pessoal.
Em entrevista ao jornal O Globo, a artista comentou como têm sido suas questões amorosas desde que rompeu o casamento com o ator Jean Amorim, pai de sua filha, Lara, de quase 2 anos.
“Não sei mais paquerar”
“É complexo para mim porque eu estou trabalhando muito. Então não estou tendo muito tempo de pensar sobre isso. Eu estou entendendo tudo de novo. Eu falo: “Gente, como é que faz? Não sei nem mais paquerar”. Faz muito tempo que eu não precisava fazer isso (risos)”, disse Jeniffer Nascimento. Sincera, a atriz contou que têm dado atenção totalmente ao trabalho e à maternidade.
“Eu brinco que eu estou em relacionamento sério com o meu trabalho, porque estou tendo uma grande oportunidade. O meu foco tem sido esse. É óbvio que eu saio, vivo, mas agora que tenho uma filha, a minha régua do que eu quero para mim ficou muito alta. A vida pode surpreender, mas não penso em me relacionar com alguém seriamente tão cedo. Não é o meu foco”, explicou ela, que ainda assegurou que mantém um bom relacionamento com o ex-marido, que continua morando em São Paulo.
“Às vezes, ciclos se encerram por motivos da vida. Nós nos conhecemos quando éramos muito novos. Acho que é comum o tempo ir passando e as pessoas quererem outras coisas. Mas tivemos uma história muito bonita e sempre fomos muito amigos, sempre torcemos um pelo outro”, refletiu Jeniffer Nascimento. “A maior missão de nós estarmos juntos enquanto casal aconteceu: foi o nascimento da Lara, a nossa filha, que é a coisa mais preciosa da nossa vida. Não tem por que ser diferente, principalmente se dessa relação veio o maior presente da nossa vida”, pontuou.
