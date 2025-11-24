Morre aos 73 anos a apresentadora Ione Borges
A televisão brasileira perdeu uma de suas figuras mais reconhecidas com a morte de Ione Borges, aos 73 anos, em São Paulo. A apresentadora, que enfrentava um quadro de insuficiência respiratória, faleceu nas primeiras horas da manhã. A notícia foi compartilhada por sua amiga e parceira de trabalho Claudete Troiano, que recebeu com tristeza a confirmação da perda. O velório acontece no Funeral Velar Morumbi, nesta segunda-feira, entre 16h e 20h.
Em comunicado oficial, a TV Gazeta lamentou a despedida e destacou sua importância histórica na programação feminina. Em nota, a emissora afirmou que ela foi “mais do que uma apresentadora, Ione foi uma companheira leal das tardes de milhares de brasileiros”, reconhecendo sua contribuição para o crescimento da casa.
Claudete Troiano relembrou a trajetória conjunta: “Juntas, na televisão, construímos uma história que atravessou gerações”. Sonia Abrão também prestou homenagem e destacou sua empatia e presença marcante.
Antes da fama como apresentadora, Ione Borges começou no entretenimento ainda nos anos 1960, atuando como modelo e participando de programas infantis. A partir dos anos 1970, consolidou-se na TV em novelas e, posteriormente, na apresentação de programas que marcaram épocas, como o “Mulheres”, onde permaneceu por 16 anos. Seu nome permanece ligado à inovação e ao pioneirismo na televisão brasileira.
