Morre Ione Borges, ícone da TV Brasileira, aos 73 anos
A Televisão Brasileira perdeu uma de suas figuras mais icônicas! A apresentadora Ione Borges, nome fundamental na história da TV Gazeta e pioneira dos programas femininos no Brasil, faleceu nesta segunda-feira (24), aos 73 anos de idade. A notícia foi confirmada por sua amiga e ex-parceira de tela, Claudete Troiano, que publicou uma homenagem emocionada nas redes sociais.
Ione Borges marcou época com sua elegância e carisma, especialmente à frente do programa “Mulheres” na TV Gazeta, onde conduziu uma das duplas mais lembradas da televisão brasileira.
“Minha grande amiga de vida, de trabalho, a parceira mais antiga que tive na televisão. A dor é imensa! O céu está em festa. Que Deus a receba com todas as glórias que ela merece”, escreveu Claudete em suas redes sociais.
O velório e o sepultamento de Ione Borges devem ser realizados em São Paulo, nesta terça-feira (25), em uma cerimônia reservada à família e a amigos próximos, conforme as informações divulgadas pela família.
