Ticiane Pinheiro desabafa sobre sonho de ter mais filhos com Cesar Tralli: “Sou mãe leoa”

Ticiane Pinheiro e Cesar Tralli - Reprodução/Instagram

Ticiane Pinheiro abriu o coração sobre a maternidade, e confessou os planos de aumentar a família com Cesar Tralli, com quem é casada desde 2017, e são pais de Manuella, de 6 anos.

Em entrevista à revista Quem, a apresentadora confidenciou que gostaria de ter tido mais filhos com o âncora do Jornal Nacional. “Eu queria muito, desde que a Manu tem 1 ano, a gente tentou muito. Como não veio, eu deixei nas mãos de Deus”, contou ela, que também é mãe de Rafaella, de 16.

“Sou mãe leoa”

Apesar da realização com duas meninas, Ticiane Pinheiro confessou que gostaria de ter tido um terceiro. “Eu já tenho duas filhas, que são super saudáveis, que me preenchem loucamente de amor. Mas como eu sou mãe leoa, eu gostaria de ter um monte de filhos. Minha mãe teve quatro, o César nunca tinha tido filho, então depois que veio a Manu, ele ficou empolgado em ter mais, só que realmente não veio”, explicou.

Apesar dos cuidados com o pet da família, ao qual define como um dos seus filhos, Ticiane não afastou a possibilidade de uma terceira gravidez. “Agora estou com cachorro bebê, estou super feliz, mas realmente se viesse, se eu ficasse grávida, eu ia ficar super feliz. Só que, pelo andar da carruagem, acho que não vem”, concluiu.

