Maíra Cardi revela valor alto em presente para babá
Em novos vídeos publicados nas redes sociais, Maíra Cardi, de 42 anos, chamou atenção ao mostrar os presentes surpresa dados às babás que cuidam de sua filha Eloáh. A influenciadora contou que decidiu comprar dois celulares de última geração, avaliados em cerca de R$ 15.499 cada, para facilitar o dia a dia das profissionais, que usam os aparelhos para registrar momentos da bebê, ouvir músicas e manter contato com a família.
Segundo ela, o gesto tem um significado especial. “Eu sempre gosto de dar telefone para as babás, porque elas usam bastante. Elas são tão queridas… Eu orei para Deus mandar pessoas assim, com princípios”, afirmou, relatando ainda que uma das cuidadoras costuma orar de joelhos pela vida da criança, o que a emocionou profundamente.
A empresária reforçou que faz questão de oferecer condições dignas às pessoas que trabalham com sua família, lembrando que já forneceu carros e outras melhorias para facilitar o deslocamento e a rotina de funcionárias. Para ela, “se a pessoa que cuida dos seus filhos não tá feliz, seus filhos também não vão ficar felizes”.
Apesar das boas experiências, Maíra Cardi reconheceu que nem todos sabem valorizar as oportunidades. Sem mencionar nomes, ela contou que ajudou uma ex-funcionária com R$ 50 mil, mas o dinheiro foi gasto rapidamente. Ainda assim, afirmou que não se arrepende: “Quando eu faço, eu faço porque eu quero. Não espero nada em troca”.
