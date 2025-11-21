Deborah Secco conta tudo sobre retorno como Bruna Surfistinha nos cinemas: “Forte e necessário”
Deborah Secco passou por uma transformação radical para interpretar Bruna Surfistinha nos cinemas novamente. Para a continuação do longa de sucesso de 2011, que estreia no ano que vem, a atriz adotou o visual loiro para o papel.
Em entrevista à revista Quem, a artista detalhou a decisão: “Foi uma mudança para um personagem. No início é estranho, né? Mas estou surpreendentemente gostando. Acho que o loiro me trouxe para um lugar diferente de todos os loiros que eu já tive. É um loiro mais chique, que me trouxe uma elegância diferente. Estou até pensando em ficar com ele um tempinho”, disse.
Para Deborah Secco, interpretar Raquel Pacheco nas telonas foi um divisor de águas para sua carreira, e revisitar essa história lhe mexeu profundamente. “Eu não sei se tenho um apego, mas tenho uma gratidão por tudo que ela transformou na minha vida, artística e pessoalmente”, declarou.
“Forte e necessário”
“Foi uma personagem que me ensinou muito enquanto ser humano. Me fez abrir um horizonte em muitas coisas”, refletiu Deborah, que adiantou as expectativas por Bruna Surfistinha 2. “É muito emocionante, muito diferente de tudo que eu já fiz. Acho que esse filme 2 é muito forte e muito necessário. Gosto demais da história e do roteiro. Estou muito feliz”, concluiu.
