Em celibato, Bruna Surfistinha se defende de críticas: ‘Nem sempre gostar de sexo significa doença’

Raquel Pacheco, conhecida como Bruna Surfistinha, de 40 anos, usou suas redes sociais para desabafar sobre comentários de internautas questionando sua saúde mental. “Estava lendo os comentários… depois dos juízes da internet, a gente que lute com os psiquiatras virtuais. Misericórdia”, iniciou.

Ela criticou a tentativa de diagnósticos feitos por pessoas leigas. “A pauta do debate: eu, no caso, enfrento algum distúrbio por gostar de sexo, então bora encontrar um diagnóstico”, afirmou. Raquel explicou que já ouviu falar de borderline, mas ressaltou: “Nenhum dos três psiquiatras reais me deu esse diagnóstico”.

Veja também: Deborah Secco revela por que aceitou a sequência de Bruna Surfistinha

Raquel destacou seu diagnóstico verdadeiro e sua liberdade pessoal. “Meu diagnóstico real: escorpiana. E, sim, gosto de sexo, e esse gostar nem sempre significa distúrbio ou doença”, disse. Ela também mencionou seu celibato voluntário e o uso consciente de vibradores.

Finalizando, Raquel pediu respeito pelos diagnósticos profissionais e seu bem-estar. “Me deixem em paz com meu TDAH e minhas crises de ansiedade. Diagnósticos por psiquiatras reais e não virtuais”, concluiu.

